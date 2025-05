PlayStation no aumentará sus juegos a $80 dólares

El precio de los videojuegos es todo un tema en la actualidad. Después de años en donde los títulos costaban un máximo de $60 dólares, hoy en día la norma son $70 dólares. Sin embargo, ahora estamos frente a la cúspide de un incremento a $80 dólares, con Nintendo y Xbox llevando la batuta en este cambio. El único que ha decidido no seguir esta dirección es PlayStation, al menos por el momento.

En los últimos días, los fans se han dado cuenta de que títulos como Death Stranding 2: On the Beach y Ghost of Yōtei, dos de los títulos más esperados del año, llegarán a nuestras manos a solo $70 dólares. Esto deja en claro que PlayStation no tiene pensado seguir el camino de sus principales competidores y aumentar el precio de sus juegos.

Sin embargo, la situación puede cambiar en un futuro. Considerando el estado de la economía global en cuanto a los aranceles, existe la posibilidad de que los siguientes juegos de PlayStation lleguen a costar $80 dólares. Si bien es cierto que Take-Two fue la primera compañía en adoptar los $70 dólares actuales, PlayStation fue uno de los primeros en aceptar este cambio con los brazos abiertos al inicio de esta generación.

Ahora, en el caso de Nintendo, solo Mario Kart World costará $80 dólares, con Donkey Kong Bananza costando $70 dólares en su lanzamiento. Aún no sabemos el precio de Metroid Prime 4: Beyond y Pokémon Legends: Arceus. Recordemos que la compañía asigna el precio dependiendo de la escala del proyecto, y no tanto para seguir una tendencia en la industria.

Xbox, por su parte, ha señalado que sus juegos first party tendrán el aumento a $80 dólares a partir de la temporada de invierno de este año. Sin embargo, también hay que considerar que estos títulos están disponibles en Xbox Game Pass Ultimate sin cargo adicional. Hasta cierto punto, este aumento afectaría también a los usuarios de PlayStation 5.

Lo único que queda claro es que la industria está evolucionando rápidamente, y se está adaptando a los cambios comerciales a una velocidad que antes no sucedía. Solo nos queda por ver qué sucederá con PlayStation en este tema. En temas relacionados, Gears of War llegará a PlayStation. De igual forma, un nuevo PlayStation Showcase estaría en camino.

Nota del Autor:

El aumento de precio es algo natural para la industria. Los costos de desarrollo siguen creciendo y ya no basta con vender un par de millones de copias. La industria ha llegado a un punto en donde hay una gran barrera entre aquellos que ya están dentro de este hobby, y aquellos que desean unirse a este mundo.

Vía: PlayStation Lifestyle