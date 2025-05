PlayStation elimina la propiedad de LittleBigPlanet

Durante la generación del PlayStation 3, Sackboy se convirtió en una especie de mascota para PlayStation. Sin embargo, el personaje no ha recibido mucho amor desde entonces. Si bien hace un par de años tuvimos un nuevo juego de esta serie, la amada creación de Media Molecule ha desaparecido del intro de PlayStation Productions.

Desde hace tiempo, las producciones de PlayStation, ya sea que se trataran de juegos o películas, han contado con una introducción animada, como la del MCU, con sus propiedades más famosas, en donde encontrábamos a LittleBigPlanet. Sin embargo, tras el reciente estreno de la película de Until Dawn, los fans se han dado cuenta de que Sackboy ha desaparecido de esta secuencia.

Oh yeah I forgot to mention, I can confirm after seeing Until Dawn that Sackboy is not in the PlayStation Productions intro anymore (picture below is the 2023 version from Gran Turismo)

I don’t like this era of Sackboy erasure 😔 https://t.co/2u72IWEbYB pic.twitter.com/quz4gWMAws

