PlayStation desea conocer tus comentarios sobre la actualización 8.00 del PS4

La versión 8.00 es la última actualización del PS4 antes de la llegada del PS5, y tal parece que nadie está contento con los cambios que se implementaron. Desde la semana pasada los usuarios de la consola han emitido varias quejas respecto a la función del chat y los grupos de amigos. De esta forma, recientemente la cuenta de PlayStation en Twitter respondió a las incertidumbres del público.

El reciente mensaje de PlayStation no aclara mucho sobre la situación actual de la función de los grupos, pero sí menciona que están tomando en consideración toda la retroalimentación del público y pronto tendrán más información respecto a estos inconvenientes. Esto fue lo que comentaron:

Hey folks – just wanted to let you know that we’re looking into your feedback on the recent changes to Parties on PS4.

Thanks for speaking up – we’ll keep you posted

