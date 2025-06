Como era de esperarse, los PlayStation Studios no se podían quedar fuera del State of Play del día de hoy, por lo que en la presentación tuvimos un nuevo vistazo a Ghost of Yōtei. Lamentablemente, este vistazo fue muy pequeño, y es que se ha confirmado que en julio se llevará a cabo una presentación enfocada por completo al trabajo de Sucker Punch, el cual nos mostrará gameplay y mucho más.

Vía: State of Play