Phil Spencer, jefe de Xbox, critica la forma en que PlayStation lleva sus juegos a PC

Con Horizon Zero Dawn Complete Edition y Days Gone en PC, PlayStation ha demostrado que está dispuesto a llevar sus aclamadas experiencias a esta plataforma. Sin embargo, la forma en que esto sucede es algo con lo que Phil Spencer, jefe de Xbox, no está de acuerdo, y en un reciente video ha criticado discretamente este movimiento.

En un video que se compartió para la prensa esta semana, Spencer habló sobre como Xbox es “la única plataforma que distribuye juegos en consola, PC y en la nube simultáneamente”. Aunque no habló sobre PlayStation directamente, el directivo criticó la decisión de “otras compañías” de llevar sus juegos a PC a precio completo mucho tiempo después de su lanzamiento en consolas. Esto fue lo que comentó:

“Otros traen juegos de consola a la PC años más tarde, no solo haciendo que la gente compre su hardware por adelantado, sino que luego los cargue por segunda vez para jugar en la PC. Y, por supuesto, todos nuestros juegos están en nuestro servicio de suscripción desde el primer día, multiplataforma completa incluida”.

Aunque PlayStation tiene la intención de llevar algunas de sus experiencias a PC, estas siempre llegarán primero PS4 y PS5, y tiempo después arribarán a esta plataforma. En comparación, Xbox ofrece un lanzamiento simultáneo entre las consolas de Xbox, PC y la nube, y todo a un solo precio.

En temas relacionados, Xbox ya está trabajando en una nueva consola. De igual forma, la compañía tiene la intención de lanzar al menos un juego first party cada tres meses.

Vía: IGN