Phil Spencer habla sobre la comunidad de Xbox en México

Forza Horizon 5 llegará al mercado el próximo 9 de noviembre. Sin embargo, las reseñas del juego ya han comenzado a circular por internet durante las últimas horas. Uno de los puntos en lo que usualmente se ha llegado a un acuerdo, es que México es un hermoso país, y Playground Games hizo un buen trabajo al representar nuestro país. Esto es algo que Phil Spencer, jefe de Xbox, está totalmente de acuerdo.

Por medio de su cuenta oficial en Twitter, Spencer compartió un mensaje en donde señala lo hermoso que es México como país, y celebró el gran trabajo que ha hecho el equipo de Xbox en nuestro país. Esto fue lo que comentó:

I totally agree that Mexico is an amazing setting for #ForzaHorizon5 . The Xbox community in Mexico has always been incredible and its great to be able to have one of our franchises highlighting the amazing place that Mexico is. @XboxMexico https://t.co/iMIkMGvI2a

