Phil Spencer defiende a Xbox Game Pass de quienes lo critican

Phil Spencer, respondió recientemente a las críticas dirigidas a este servicio, dejando claro que no está diseñado para todos los tipos de jugadores. En declaraciones recientes, el directivo reconoció que si bien el modelo de suscripción ha permitido que muchos accedan a un amplio catálogo de títulos por un precio accesible, también comprende que no todos los usuarios tienen los mismos hábitos de consumo.

Algunos jugadores y estudios han manifestado preocupaciones sobre cómo Game Pass podría afectar la percepción de valor de los videojuegos, señalando que el modelo fomenta una mentalidad de consumo rápido. También hay inquietudes dentro del desarrollo, especialmente entre aquellos que consideran que la suscripción no favorece a todos los tipos de juegos, en particular aquellos con menor alcance comercial.

Ante esto, Spencer afirmó que es simplemente una opción más dentro del ecosistema de Xbox. “Si solo juegas uno o dos títulos al año, probablemente Game Pass no sea para ti”, señaló, explicando que en esos casos tiene más sentido adquirir los juegos de forma individual. Lo importante, recalcó, es brindar al jugador la posibilidad de elegir cómo acceder a los títulos, y por ello Xbox seguirá ofreciendo los juegos tanto por suscripción como en formato de compra directa.

Finalmente, destacó que Game Pass continúa siendo una de las estrategias clave para atraer a nuevos jugadores y expandir la presencia de Xbox. A pesar de las críticas, el servicio sigue siendo una apuesta firme de Microsoft para definir el futuro de la marca, ampliando el acceso a los videojuegos y fortaleciendo su ecosistema en múltiples plataformas.

Habrá que ver las sorpresas adiciones que se tengan en el futuro.

Vía: LU

Nota del autor: Al final del día cada quién puede elegir lo que quieren jugar, por lo que si quieren gozar de todo este catálogo no tiene nada de malo. Dicen que puede quitar exposición, pero en primer lugar si no están de acuerdo, no acepten el contrato para poner su título en el servicio.