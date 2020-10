Phil Spencer afirma que Xbox Game Pass sí es sostenible en su estado actual

Aunque en el pasado hemos escuchado a varios analistas mencionar que el modelo de Xbox Game Pass no es sostenible, Phil Spenecer, jefe de Xbox, una vez más contradice estos comentarios. Recientemente, el directivo ha afirmado que este servicio no necesita ser modificado, está bien como lo es en estos momentos, y no hay planes de aumentar el precio de acceso.

En una reciente entrevista en el podcast de Dropped Frames, Spencer fue cuestionado sobre la rentabilidad de Xbox Game Pass y el futuro de este servicio, especialmente considerado el hecho de que esta plataforma se ha convertido en uno de los pilares de la compañía. Esto fue lo que comentó el directivo:

“Recibimos preguntas [de los desarrolladores] del tipo ‘oye, ¿es esto algún tipo de propuesta para afianzar usuarios y entonces disparar los precios a un nuevo nivel?’. Y les digo que no tenemos planes de hacer nada como eso. Nos gusta el valor que tiene Game Pass hoy en día, y desde un modelo de negocios, es completamente sostenible tal y como es, y lo digo de verdad”.

Otro de los temas que se tocaron durante la entrevista, fue el valor de los juegos. Spencer comentó que algunos desarrolladores han externado preocupación sobre precio con el son percibido los títulos dentro de Game Pass. Esto fue lo que se comentó:

“Estoy igual que ellos, no es que posea una bola de cristal que me permita decirle a alguien cómo será Game Pass en cinco años. Lo que puedo decir es que nuestra motivación no es convertir a todo el mundo en un suscriptor. Creemos que es una opción más para la gente. El lado positivo es que podemos dar más oportunidades creativas de lo que permite un modelo de venta pura. Podemos ir y dar luz verde a los juegos porque sabemos que habrá millones de jugadores de Game Pass para que interactúen y jueguen un título, mientras que, si la aprobación dependiera de cuántas unidades o el ingreso que puedas generar de ese título individual, sería más complicado [aprobar su desarrollo], y creo que ese es el lado positivo. Nos permite tomar más riesgos creativos, y creo que el porfolio [de juegos] lo prueba, pero tenemos que demostrarlo también con el tiempo”.

Por lo visto, Phil Spencer le tiene mucha fe al Xbox Game Pass. Lo cierto es que este servicio se ha vuelto un gran atractivo para los usuarios. Considerado que podemos disfrutar de experiencias AAA e indie, algunas en día de lanzamiento, desde nuestra consola Xbox de preferencia, PC y dispositivo Android, dudamos que el público vea a esta plataforma como una mala inversión.

En temas relacionados, Xbox todavía no descarta la idea de llevar Game Pass a PlayStation y Switch. De igual forma, Phil Spencer quiere que Xbox haga más juegos single-player.

Vía: VGC