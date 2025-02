Phantom Blade Zero recibe nuevo y emocionante tráiler

En caso de que algunos usuarios no lo recuerden, uno de los juegos más esperados para este año en PS5 y PC es Phantom Blade Zero, título que está siguiendo la tendencia del mundo samurai con mecánicas que vienen claramente de los títulos estilo Souls de FromSoftware. Y si bien todavía no hay noticias tan notorias del mismo, quienes están entusiasmados por ver sus mecánicas han sido recompensados con un nuevo avance.

El video muestra una intensa batalla contra el jefe , el Discípulo Jefe, un antagonista con un estilo único de títeres que combate con una serie de Marionettes, antes de que el enfrentamiento se traslade a una lucha en la cuerda floja.

También deja entrever las armas innovadoras del juego, como la “Soft Snake Sword”, una espada flexible de metal que corta con rapidez a los enemigos. Además, el avance muestra la “Serpiente Blanca”, una espada combinada que promete movimientos letales tanto con cortes largos como rápidos.

Aquí lo puedes checar:

A pesar de la emoción que ha generado este nuevo material visual, los seguidores de Phantom Blade Zero tendrán que seguir esperando una fecha de lanzamiento definitiva. La desarrolladora china S-Game ha indicado solo una vaga ventana de lanzamiento para 2025, dejando a los jugadores en suspenso mientras el título sigue en desarrollo. Aunque podría ser en algún momento del otoño.

Con su estilo visual único y mecánicas de combate rápidas y fluidas, el juego continúa captando la atención de los aficionados a los RPGs de acción. Sin embargo, los detalles sobre su historia y otros aspectos clave del juego aún permanecen sin revelar, manteniendo la intriga en torno a este prometedor proyecto. Es posible que en eventos futuros como Summer Game Fest podamos ver un poco más.

Vía: IGN