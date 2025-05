Peter Molyneux revela por qué canceló Project Milo

En el 2009, Peter Molyneux, famoso desarrollador responsable por Fable, nos presentó Project Milo para Kinect del Xbox 360. Si bien este fue uno de los proyectos más interesantes para el periférico, eventualmente esta entrega fue cancelada. Ahora, Molyneux ha revelado por qué se tomó esta decisión.

Esta semana se llevó a cabo la conferencia de juegos nórdicos en Suecia, en donde Molyneux fue cuestionado sobre la cancelación de Project Milo. Aquí, el desarrollador reveló que esta entrega no vio la luz del día, debido a que su visión no se alineaba con las intenciones que Xbox tenía con el Kinect. Esto fue lo que comentó:

“Desafortunadamente, mientras desarrollábamos Milo, también se estaba desarrollando el dispositivo Kinect. Se dieron cuenta de que el dispositivo que Alex Kipman presentó inicialmente costaría 5000 dólares. Así que redujeron el costo del dispositivo hasta tal punto que el campo de visión… creo que era minúsculo. En otras palabras, apenas podía ver lo que tenía justo delante.

El golpe de gracia de Milo, que todavía me rompe el corazón, fue que se decidió que Kinect no debía ser un dispositivo de juegos, sino un dispositivo para fiestas. Se debía jugar a juegos de deportes o de baile. Así que simplemente no encajaba en el portafolio de Microsoft, y lamentablemente el proyecto se canceló”.