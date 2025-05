Personajes que están ausentes en Mario Kart World

Estamos a poco menos de un mes para que finalmente llegue Switch 2 a la venta y por ende, Mario Kart World, su juego de estreno que viene a romper fronteras por la gran cantidad de contenido que tendrá como los retos, copas, número de pistas y de personajes. Hablando justo de esto último, se nota que el aumento fue considerable, con muchos avatares que conocemos como enemigos básicos, pero las quejas no iban a faltar, dado que faltan algunos corredores considerados como infaltables.

Con la llegada de este título, varios personajes jugables de entregas anteriores han quedado fuera. Aunque la franquicia se ha caracterizado por renovar y ampliar su plantel con cada juego, esta vez algunas figuras icónicas no han sido incluidas en la selección inicial.

Entre los personajes ausentes se encuentran:

– Donkey Kong Jr.

De Mario Kart: Double Dash!!

– Diddy Kong

– Petey Piraña

– Koopa Paratroopa

De Mario Kart Wii

– Bowser Huesitos

– Funky Kong

De Mario Kart 7

– Abeja Reina

– Mario de metal

De Mario Kart 8 / 8 Deluxe

– Koopalings: Larry, Morton, Wendy, Iggy, Roy, Lemmy y Ludwig

– Peach de oro rosa

De Mario Kart Tour

– Rey Bob-omb

– Poochy

– Dixie Kong

– Peachette

– Kamek

Otros personajes

– Mii

– ROB

– Link (The Legend of Zelda)

– Aldeanos (Animal Crossing)

– Canela (Animal Crossing)

– Inklings (Splatoon)

A pesar de todo esto, es posible que tengamos el regreso si en algún momento deciden meter actualizaciones o contenido DLC. Por lo que aún se debe mantener la esperanza sobre lo que Mario Kart World puede significar en años y meses posteriores a su llegada con Switch 2.

Recuerda que el juego se lanza el 5 de junio.

Vía: NT

Nota del autor: A mí con que no me quiten a Bowser Jr. no me afecta realmente. Pueden poner a futuro o no poner nada e igual estoy contento con el roster.