Películas de Bleach llegan gratis a Pluto TV

Pluto TV se ha posicionado como una gran plataforma al momento de disfrutar de contenido gratuito. Junto a esto, la compañía ha invertido bastante en el mundo del anime, comenzando una campaña mensual con el objetivo de atraer a los fans de este medio de entretenimiento. Es así que una de las películas más populares de Bleach ya está disponible en este servicio.

En estos momentos, la película de Bleach: Hell Verse ya está disponible en Pluto TV. La cinta se suma a más de 800 horas de contenido adicional programadas para este mes, incluidas 120 películas y 50 nuevas series. Sin embargo, este no es el primer contenido de este anime en la plataforma, puesto que actualmente ya están disponibles las cintas de Bleach: Memories of Nobody, Bleach: The DiamondDust Rebellion y Bleach: Fade to Black.

A la par, Pluto TV anunció un maratón de películas de Bleach para el próximo 17 de mayo, esto para coincidir con el estreno de su nuevo canal de películas de anime de la plataforma. Seguido de estos, Hunter x Hunter, Naruto, City Hunter y más producciones similares tendrán un espacio estelar en este canal enfocado en los largometrajes animados.

Ahora, es importante mencionar que las películas de Bleach y el contenido de anime está disponible de forma gratuita para los usuarios de Estados Unidos. Sin embargo, es muy fácil conseguir un VPN que te permita acceder a este contenido sin importar tu locación. En temas relacionados, varias películas de Bleach llegan a Apple TV+. De igual forma, aquí puedes checar nuestra reseña de Bleach Rebirth of Souls.

Vía: Anime Corner