Película del director de Your Name nos presenta trama inusual

El mundo del anime siempre se encuentra en constante evolución, y a pesar de que hay directores que se quedan con sus viejos logros, no pueden permitir estancarse en un solo proyecto. Por esa razón, el director de la película de Your Name sigue pensando en los nuevos trabajos, con una premisa un tanto extraña para la siguiente producción.

La película se llama Suzume, o Suzume no Tojimari. Esta es producida por el estudio de CoMix Wave Films, y sigue a una chica de 17 años que después de un encuentro casual con un hombre misterioso, debe cerrar puertas mágicas en todo Japón que contienen catástrofes que acaban con el mundo. Lo más extraño, es que la chica en algún punto se enamora de una silla de madera.

El director de la película, Makoto Shinkai, reveló que el tema central de Suzume, es el de cerrar puertas, dejando temas a un lado que tal vez se dejaron abiertos, una especie de metáfora. Al igual que sus trabajos previos, ofrecerá una lección a los usuarios que pueden llevar a la vida real, esto parece el objetivo que busca dar en todas sus producciones.

Suzume se estrena en los cines japoneses el próximo 11 de noviembre. Se espera que tenga un lanzamiento posterior en occidente.

Vía: Kotaku