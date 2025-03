Película animada China supera los $2,000 millones en taquilla

De forma reciente, Inside Out 2 perdió su puesto como la película animada más exitosa de la historia, lugar que no le duró ni un año debido al lanzamiento de un producto originario de China, el cual básicamente en dos semanas de estreno ta había superado la cifra sin problema. Y eso no se ha quedado ahí, ya que quiere ir por más lugares dentro del conteo, incluyendo contendientes fuertes como Avatar de James Cameron o Avengers: Infinity War.

Como ya dijimos, Ne Zha 2 ha hecho historia en la taquilla mundial al convertirse en la primera película animada en superar los $2.000 millones de dólares en ganancias. Este logro se alcanzó en solo 33 días, impulsado por su exitoso estreno durante el Año Nuevo Chino. Con este hito, el cine animado chino sigue consolidándose como un referente en la industria global. Dirigida por Jiaozi, ha conquistado al público, obteniendo un 99% de aprobación en Rotten Tomatoes. Su impacto no solo demuestra la creciente relevancia de la industria cinematográfica china, sino que también establece un nuevo estándar en la animación mundial. Un analista del sector destacó que la película está liderando el auge del cine chino, que en los últimos años ha logrado éxitos de taquilla sin depender de USA. Del total recaudado, casi $1.960 millones de dólares provienen únicamente de su región, lo que convierte a Ne Zha 2 en la película más exitosa de la historia dentro de un solo país. Con estas cifras, está en camino de superar a Star Wars: The Force Awakens, asegurando un lugar entre las cinco películas más taquilleras de todos los tiempos. A pesar de su arrollador éxito global, aún no tiene una fecha de estreno confirmada en México. Esto deja a la audiencia latinoamericana a la espera de su llegada a los cines, mientras la película sigue sumando logros en taquilla y marcando un antes y un después en la historia del cine de animación. Y es que estas cifras llaman la atención se quiera o no.