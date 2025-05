Pedro Pascal reacciona a la escena clave de Joel en la serie de The Last of Us

Pedro Pascal ha compartido en redes sociales una emotiva imagen del rodaje del segundo episodio de la segunda temporada, el último en el que su personaje aparece con vida. En la foto, el actor posa sonriente junto a Kaitlyn Dever, quien interpreta a su asesina en la serie. “Gracias, compañera de escena. Eres un pequeño milagro”, escribió en el pie de foto, recordando los momentos en que sus personajes aún luchaban como aliados en medio de un temporal de nieve.

En una entrevista reciente, explicó que desde un principio sabía que Joel tendría un destino trágico en la historia. Aunque no le comunicaron específicamente cuándo ocurriría, siempre existió un acuerdo para mantener fidelidad al material original de los juegos de Naughty Dog. “Solo era cuestión de cómo y cuándo”, comentó el actor sobre la muerte de su personaje, asegurando que asumió el reto desde que aceptó el papel.

Pascal también bromeó sobre su tendencia a interpretar personajes que mueren en pantalla, recordando sus destinos en series y películas como Game of Thrones o Kingsman: El Círculo Dorado. Sin embargo, confesó que su despedida de The Last of Us fue especialmente dolorosa. “Estoy en plena negación”, admitió, y agregó que siente un lazo permanente con el equipo de producción, aunque ya no volverá a interpretar a Joel.

El día del rodaje de su muerte fue particularmente duro para Pascal. Relató que la atmósfera cambió por completo cuando apareció en el set con el maquillaje que representaba las heridas tras la paliza de Abby. “Arruiné el buen ambiente en cuanto alguien me vio”, recordó. La reacción de sus compañeros, cargada de tristeza y conmoción, reflejó la intensidad emocional del momento, dejando una profunda huella en el actor.

Nota del autor: Hubiera sido un insulto si lo hubieran salvado de alguna forma al personaje para la serie, aunque es lamentable que el hecho pase en el segundo capítulo. Habrá que seguir viendo las sorpresas que nos tienen.