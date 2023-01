Pedro Pascal quiere participar en el MCU

Con el paso del tiempo, Pedro Pascal se ha convertido en uno de los actores más amados de Hollywood en estos momentos. Desde Oberyn Martell en Game of Thrones, pasando a Din Djarin en The Mandalorian, y ahora como Joel en The Last of Us, ha demostrado tener todo lo que se necesita para ser una estrella. Ahora, se ha revelado que Pascal está interesado en formar parte del MCU.

Por medio de una nueva entrevista con Wired, Pedro Pascal reveló que le encantaría trabajar junto a Marvel en una película o serie como uno de los héroes de este universo. Esto fue lo que comentó:

“Pero yo quiero eso. Quiero estar en [esas] películas”.

Junto a esto, Pascal habló sobre lo que significa ser un héroe hoy en día:

“Hay tantas maneras de malinterpretar a las personas y olvidar que, al final del día, es muy probable que tu vecino te quite la camisa. Los intercambios que tienes con extraños son, en la mayoría de los casos, humanos. Pero luego puedes ir y buscar una mierda y estar aterrorizado por lo divididos que aparentemente estamos todos. Para consolarme, solo recuerdo que todas las personas con las que entro en contacto son, a su manera, heroicamente amables”.

Ahora, por el momento, estos son solo los deseos del actor, ya que no hay información oficial por parte de Marvel. Sin embargo, con el MCU expandiéndose con cada nueva película y serie, no sería una gran sorpresa escuchar que Pedro Pascal forme parte de este universo en un futuro.

Respecto a su papel, muchos han señalado que el actor sería perfecto para Frenchie, el mejor amigo de Marc Spector en los cómics. Considerando la amistad que hay entre Pascal y Oscar Issac, esto no suena como una mala idea. En temas relacionados, aquí puedes ver el tráiler de Ant-Man and the Wasp: Quantumania. De igual forma, este sería el actor encargado de M.O.D.O.K. en esta cinta.

Nota del Editor:

Pedro Pascal es un actor fenomenal. Es sumamente carismático, y siempre el 100% en sus actuaciones. Ya sea que forme parte del MCU o no, será un crimen perderse de cualquier serie o película que protagonice.

Vía: Wired