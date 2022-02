Peacemaker es bisexual por una decisión de John Cena

Peacemaker tomó al mundo por sorpresa cuando se estrenó hace ya varias semanas, y tan solo con sus primeros episodios, logró ganarse el corazón de miles de fans de DC. John Cena ciertamente hace un increíble trabajo con este personaje, y de acuerdo con James Gunn, el actor también ha tenido importantes contribuciones al anti-héroe. Una de ella la vimos en su más reciente episodio.

Como parte del capítulo siete de Peacemaker, se confirmó que el anti-héroe en realidad es bisexual y según Gunn, esta decisión fue completamente de Cena. En una entrevista con SlashFilm, Gunn dijo lo siguiente:

“Peacemaker es un interesante personaje porque está sumamente jodido de muchas maneras, pero de otras, también es un poco progresista. John siempre improvisa, y un día convirtió a Christopher Smith en este tipo súper sexual que está abierto a todo sexualmente. Me sorprendió eso. Pero pensé, ‘Supongo que tiene sentido que este tipo no sea unidimensional.”

Gunn explicó que el razonamiento de Cena para convertir a Peacemaker en un personaje bisexual tiene que ver con su historia, y los conflictos a los que se enfrentó antes de convertirse oficialmente en Peacemaker. Básicamente, sus experiencias del pasado le abrieron la mente e hicieron que “estuviera dispuesto a todo” hasta cierto punto.

Nota del editor: Efectivamente, Peacemaker es una de las mejores series que DC ha tenido en mucho tiempo. Después de lo que The CW hizo con Arrow, The Flash, Legends of Tomorrow, y demás producciones, lo nuevo de James Gunn definitivamente se siente como una amplia mejora.

Via: IGN