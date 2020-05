Patinador profesional revela la existencia de un nuevo Tony Hawk’s Pro Skater

Por si no lo sabías, es casi inminente que tendremos un nuevo juego de Tony Hawk’s Pro Skater este año. Múltiples insiders han confirmado su existencia durante los últimos meses, pero la evidencia real proviene de las bandas y skaters que han sido incluidos dentro de este título.

El mes pasado, The Dead Set publicó en Facebook que cinco de sus canciones serían incluidas dentro del juego, y posteriormente eliminaron la publicación. Ahora, el skater profesional Jason Dill ha confirmado en una nueva entrevista que sus canciones también formarán parte del soundtrack, así como su propia patineta.

Professional skateboarder Jason Dill says there is a new Tony Hawk Pro Skater coming this yearhttps://t.co/5INAAUIROD pic.twitter.com/Byzifrs0gJ

— Nibel (@Nibellion) May 5, 2020