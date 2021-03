Pacific Rim: The Black confirma su segunda temporada

A principios de marzo se estrenó Pacific Rim: The Black en Netflix. Este anime basado en la película de Guillermo del Toro parece haber sido muy exitoso entre los fans, pues a menos de un mes desde que se lanzó, la plataforma de streaming ya dio luz verde para una segunda temporada.

Vía Twitter, la cuenta oficial de Pacific Rim: The Black compartió un breve teaser en el cual nos confirman la existencia de esta segunda parte:

It’s not over yet, there’s so much more to The Black…. pic.twitter.com/yk6bGmdpxw

— Pacific Rim (@PacificRim) March 31, 2021