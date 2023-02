Como seguramente lo recuerdan, durante el final de God of War de 2018 se puede ver un mural que predice la muerte de Kratos. Sin embargo, aquellos que ya jugaron Ragnarok sabrán que esto no sucedió, y el Dios de la Guerra tiene una conclusión totalmente alejada de este camino. ¿Qué sucedió? Bueno, el director narrativo de la secuela explica por qué cambiaron de idea.

En una reciente entrevista MinnMax, Matt Sophos, director narrativo en God of War: Ragnarok, reveló que estaba planeada la muerte de Kratos durante la pelea contra Thor al principio del juego. Después de este evento, saltaríamos en el tiempo 20 años, y tomaríamos el papel de Atreus mientras trata de rescatar a su padre del infierno, algo que eventualmente lograría. Esto fue lo que se comentó:

“Hubo un borrador más antiguo de un esquema que se nos ocurrió, que le llevamos al [director Eric Williams]. Kratos muere en la pelea de Thor al comienzo del juego.

Y entonces, él iba a morir, pero no fue una muerte permanente. Lo que iba a suceder, y no me importa, podemos decir esto, porque ya no sucedió, así que todo esto es ficción de fanáticos en este momento, Atreus lo sacaría del infierno, esencialmente.

Pero ahora han pasado como 20 años. Así que esa fue una versión de eso.

Eric dijo: ‘No quiero hacer eso, Kratos ha muerto y ha regresado de eso demasiadas veces, y se sentirá un poco demasiado ‘oh, dijiste que iba a morir y oh, acabas de matar él, pero volvió enseguida’.

El gancho, la emoción, realmente no iba a estar allí, y tenía toda la razón, y por eso [la idea] no duró mucho”.