One Piece regresa a las salas de cine con maratón de películas

No es ningún secreto que la franquicia de One Piece es una de las más grandes del mundo, dado que muchas generaciones han estado al pendiente de su manga y anime que hasta este momento no terminan, pero que según el autor ya está en el arco que dará cierre a todo. A eso se agregan películas que si bien no son canon, le han gustado a los fans por el nivel de calidad, y algunas de ellas volverán para deleite de quienes nunca las disfrutaron en una pantalla gigante.

Los fanáticos tienen una cita imperdible en España, donde la saga de Eiichiro Oda regresará a la pantalla grande con un maratón especial de dos de sus películas más celebradas. La iniciativa forma parte del ciclo animek2, una nueva propuesta dedicada a ofrecer anime en cines durante todo el año, y que ya arrancó este mes de mayo en las salas mk2 de Madrid y Sevilla.

El evento tendrá lugar el sábado 17 de mayo y se realizará en los complejos mk2 Palacio de Hielo (Madrid) y mk2 Nervión Plaza (Sevilla). La maratón comenzará a las 18:00 horas del país con One Piece: Stampede (2019), cinta repleta de acción que reúne a un amplio reparto de personajes en busca de un legendario tesoro. A las 20:00 horas se proyectará One Piece Film: Red (2022), la más taquillera de la franquicia, que gira en torno a la misteriosa cantante Uta y su conexión con Shanks.

Este evento es uno de los eventos principales del ciclo animek2, que busca posicionarse como una plataforma anual para el anime en cines, apostando por grandes clásicos, estrenos esperados y películas poco conocidas que merecen una nueva oportunidad frente al público. La apuesta promete consolidar a mk2 como un referente en la exhibición de cine japonés en España.

Por ahora, no se ha confirmado si esta experiencia cinematográfica de One Piece llegará a México o a otros países de Latinoamérica, donde la serie también goza de una base de fans considerable. Mientras tanto, los seguidores del anime en la región estarán atentos a posibles anuncios que permitan disfrutar de estas películas en pantalla grande fuera de Europa. Aunque es posible que tengamos más noticias pronto.

Vía: VD

Nota del autor: Sería genial poder ver Stampede en el formato de cine, dado que aquí en México no la pasaron en las salas. La de Film Red no me interesa verla de nuevo, hay mejores.