Ocho juegos dejarán pronto la plataforma de Xbox Game Pass

Algo que no es sorpresa en la plataforma de Xbox Game Pass son las rotaciones de videojuegos, dado que cada cierto tiempo se van quitando algunos del catálogo para agregar otros más, y esto pasa regularmente cuando las licencias de productos terceros vencen y deciden no renovar. Y eso está pasando justamente en este momento, dado que algunos juegos dejarán de estar disponibles en estos próximos días.

La plataforma de suscripción de Microsoft ha confirmado que títulos como Lies of P y Yakuza 5 Remastered dejarán el servicio el próximo 15 de marzo, junto con otras entregas populares. Por lo que deberán terminarlos antes de que esto suceda, o buscar otra alternativa para probarlos.

En consolas, los juegos que abandonarán Game Pass incluyen: Lies of P, Yakuza 5 Remastered, Yakuza 6: The Song of Life, No More Heroes 3, SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated, MLB The Show 24, Evil West y Solar Ash. Mientras tanto, en la versión para PC, los títulos afectados son prácticamente los mismos, con la salida confirmada de grandes títulos lanzados por SEGA.

Los jugadores que deseen seguir disfrutando de estos títulos después de su salida del servicio tendrán la opción de adquirirlos con un 20% de descuento, un beneficio exclusivo para los suscriptores de Game Pass. Esta estrategia de rotación de juegos es común en el servicio de Microsoft, que periódicamente introduce nuevas incorporaciones a su catálogo para mantener fresca su oferta.

Si bien la salida de estos juegos puede ser una mala noticia para algunos jugadores, la plataforma sigue ampliando su biblioteca con nuevas adiciones mes a mes, un gran ejemplo de esto es Balatro o Ninja Gaiden 2 Black. Los anuncios de los próximos títulos que llegarán al servicio se esperan en los siguientes días, lo que permitirá a los usuarios conocer las próximas novedades que reemplazarán a estos juegos salientes.

