Ocarina of Time originalmente tenía una mecánica que involucraba portales

No cabe duda alguna que The Legend of Zelda: Ocarina of Time fue un juego bastante avanzado para su época, y durante su etapa inicial de desarrollo, había planes de introducir una mecánica que esencialmente nos permitiría recorrer el mundo de una forma mucho más rápida gracias al uso de portales.

Similar a lo que Valve hizo una década más tarde, Ocarina of Time haría uso de portales para recorrer el mundo. Giles Goddard, uno de los principales programadores occidentales que trabajó con Nintendo en los años 90, explicó que una demo del juego, creada para poner a prueba las capacidades del Nintendo 64, tenía portales.

“Podías tener un portal que te permitiría ver dentro de él, viajar en él, y después serías teletransportado a diferentes partes del mapa. Era tan fácil como ver una puerta a otra parte del mapa, caminar por ella, y luego caminar de regreso.”

En lugar de tener un dispositivo similar a un arma, los portales de Zelda funcionaban gracias a cristales:

“Teníamos estos cristales giratorios que tu podías recoger y mover por dónde quisieras, y tú podías girar el cristal para ver una parte diferente del mapa, dependiendo de cómo posicionabas el cristal.”

Goddard explicó que esta tecnología nunca se implementó en Ocarina of Time porque Nintendo nunca vio la mecánica en acción. Debido a la escala de la producción, este sistema experimental no iba a estar listo. ¿Algún día veremos en acción estos portales en otro juego de la franquicia? La respuesta de Goddard ciertamente te dejará dudando:

“Hay gente en mi trabajo diciendo que yo debería hacer algo respecto a ese código fuente, pero no quiero meterme en problemas con Nintendo ni quiero que me demanden.”

