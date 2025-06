Obsidian Entertainment ya nos entregó Avowed este año, y en octubre estará disponible The Outer Worlds 2. Para la sorpresa de todos, esto no será todo, puesto que en el Xbox Games Showcase de hoy se confirmó que Grounded 2 ya está en desarrollo, y llegará a Game Preview el próximo 29 de julio del 2025. Lamentablemente, no hay información sobre el lanzamiento de la versión 1.0.

Vía: Xbox Games Showcase