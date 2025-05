¡Nuevo episodio de Atomix Podcast! Acompáñanos cada semana para informarte de manera amena y analítica de lo sucedido en la industria de los videojuegos y el entretenimiento.

Esta semana te contamos de toda las noticias de los últimos días incluida la revelación de cuántas pistas tendrá Mario Kart Word. Además, impresiones finales de la remasterización de Onimusha 2: Samurai’s Destiny, Haneda Girl y de Sea of Stars: Throes of the Watchmaker.