Nuevos juegos llegan a Game Pass en noviembre

Estamos finalmente llegando al mes de noviembre, y en el mundo de los videojuegos eso significa una cosa, más contenido para los diferentes servicios en línea de compañías como Xbox o también PlayStation. El primero que ha querido revelar información sobre los títulos que van a ofrecer es Microsoft, con un catálogo robusto que seguramente llamará la atención de más de un usuario de las consolas.

Entre lo más destacado tenemos a Like a Dragon Gaiden, título que servirá como transición por la siguiente apuesta grande de la franquicia, es decir, Infinite Wealth. Por otro lado, se confirma la llegada de Wild Hearts con el EA Play incluido en Game Pass Ultimate, este último es una especie de Monster Hunter pero con algunas mecánicas únicas que lo hacen distinguirse de la franquicia de Capcom.

Aquí la lista completa de juegos:

– Headbangers: Rhythm Royale – Ya disponible

– Jusant – Ya disponible

– Wartales – Ya disponible

– Thirsty Suitors – 2 de noviembre

– Football Manager 2024 – 6 de noviembre

– Dungeons 4 – 9 de noviembre

– Like A Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name – 9 de noviembre

– Wild Hearts – 9 de noviembre

– Spirittea – 13 de noviembre

– Coral Island – 14 de noviembre

Vale la pena mencionar, que estas no son todas las sorpresas para Xbox Game Pass, dado que suelen tener dos oleadas de juegos por mes, y claro, la otra estrella de noviembre para el servicio es ni más ni menos que Persona 5 Tactica. Este lanzamiento llega el 17 de noviembre para todas las consolas, pero también es una exclusiva de Atlus en cuanto a servicios de videojuegos, pues en PS Plus no hará acto de presencia.

Vía: Xbox

Nota del editor: El catálogo de este mes luce bastante prometedor, entonces valdrá la pena echarle un ojo a todo lo que el servicio tiene para ofrecer a los jugadores el mundo. Uno que la gente va a probar sí o sí es Persona 5 Tactica.