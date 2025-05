Nuevo vistazo oficial a Avatar: Fire and Ash

Después del estreno de Avatar: The Way of Water, los fans del universo creado por James Cameron no tendrán que esperar mucho para regresar a Pandora, puesto que Avatar: Fire and Ash estará disponible a finales de este año. De esta forma, ya tenemos el primer vistazo oficial a esta película.

Aunque Disney sigue sin liberar un tráiler oficial, Empire ha compartido el primer vistazo a Neytiri, el personaje de Zoe Saldaña. Junto a esto, la actriz tuvo la oportunidad de hablar con la publicación sobre el siguiente paso para su personaje, el cual se enfrentará a diferentes retos con la tribu de fuego que protagonizará la nueva película. Esto fue lo que comentó la actriz:

“Todo lo que está sucediendo no solo la obligará a cuestionar el vínculo que tiene con su esposo, sino también su vínculo consigo misma, con su gente, con su tierra y con la forma de ser de los Na’vi. Va a cuestionarlo todo”.

En Avatar: Fire and Ash, Jake Sully y su familia no solo tendrán que enfrentarse a los humanos que están determinados a conquistar Pandora, sino que los protagonistas también encontrarán resistencia con la tribu del fuego. Aquí destaca Varang, la temible líder del Clan Ceniza “Mangkwan”, quien será interpretada por Oona Chaplin.

Solo nos queda esperar a que más información sobre la nueva película de James Cameron esté disponible, algo que seguramente sucederá a lo largo de este año. Te recordamos que Avatar: Fire and Ash llegará a los cines a partir del 19 de diciembre del 2025. En temas relacionados, puedes conocer más sobre esta cinta aquí. De igual forma, estas son las previas imágenes de la película.

Vía: Empire Online