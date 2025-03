Nuevo vistazo al gameplay de Ninja Gaiden 4

Ninja Gaiden 4 fue la gran sorpresa del pasado Developers_Direct de Xbox. Nadie esperaba ver de regreso a la icónica serie de Team Ninja, pero ahora estamos a solo unos meses de disfrutar de esta nueva entrega de acción. Ahora, recientemente se reveló un nuevo gameplay de esta entrega, la cual nos da una idea de todo lo que podremos esperar del juego.

Por medio de sus redes sociales, la cuenta oficial de Ninja Gaiden 4 compartió un pequeño vistazo al gameplay de este juego. El enfoque aquí estuvo en la forma Bloodraven de Yakumo, la cual nos permite partir a todos los enemigos a la mitad, algo brutal y muy satisfactorio.

Unleash Yakumo’s Bloodraven Form to shut down enemy strikes and split them in half.

Follow us here to stay connected and updated with everything #NINJAGAIDEN4! pic.twitter.com/HgiUhPsivX

— Team NINJA (@TeamNINJAStudio) February 28, 2025