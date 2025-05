Conforme nos acercamos al lanzamiento del Nintendo Switch 2, más y más información sobre la consola sale a la luz. En esta ocasión, algunas tiendas en Japón ya tienen estantes con las cajas de los juegos para esta consola, dándonos un gran vistazo a este elemento.

Recientemente, Genki, influencer en Japón, compartió una serie de imágenes en donde se pueden apreciar las cajas de los juegos para el Switch 2 desde diferentes perspectivas. Notablemente, esto ha revelado que el interior es de color rojo, en lugar del transparente que vimos durante la generación del Switch.

Si bien la gigante línea roja en la parte superior ha tenido reacciones mixtas entre la comunidad, muchos están felices de que las cajas sean del mismo tamaño. De esta forma, la colección de muchos no tendrá una notable diferencia en cuanto a su organización. Aunque este es un vistazo a lo que en Japón estará disponible, es muy probable que no veamos muchos cambios cuando estos productos lleguen a nuestra región.

Here is the inside. Red plastic is slightly clear instead of totally clear like the Switch 1 game cases. Otherwise they are the same as far as I can tell. pic.twitter.com/OA8ajFqmuW

— Genki✨ (@Genki_JPN) May 17, 2025