Aunque la historia principal de My Hero Academia ha llegado a su fin en el manga, y con el anime a solo unos capítulos de su conclusión, los fans del mundo creado por Kōhei Horikoshi no tendrán que despedirse de la sociedad de héroes todavía, puesto que en abril llegará el anime de My Hero Academia: Vigilantes, del cual ya tenemos un nuevo adelanto.

Originalmente un spin-off a cargo de otro escritor e ilustrador, el manga de My Hero Academia: Vigilantes nos dio una mirada bastante interesante a este mundo, con una historia que se desarrolla antes de los eventos principales, con un elenco completamente original, y una dinámica diferente. De esta forma, no fue una gran sorpresa cuando TOHO Animation confirmó que un anime de esta obra ya estaba en desarrollo. Ahora, ya tenemos un tráiler que nos da un mejor vistazo a esta adaptación.

El nuevo tráiler confirma que el anime de My Hero Academia: Vigilantes, al menos en su primera temporada, abarca los primeros cuatro tomos del manga, hasta la llegada de Captain Celebrity. Junto a esto, se reveló que la canción del opening será Kekka Orai, interpretada por Kocchi no Kento.

My Hero Academia: Vigilantes llegará a Crunchyroll a partir del próximo 7 de abril de 2025. De esta forma, los fans de este universo podrán disfrutar de un gran spin-off, el cual tiene un fantástico inicio. En temas relacionados, un nuevo capítulo del manga de My Hero Academia está en camino. De igual forma, inmortalizan un momento importante de My Hero Academia.

Vía: TOHO Animation