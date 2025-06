No contentos con darnos el primer vistazo a 007 First Light durante el State of Play, IO Interactive hizo un acto de presencia en el Summer Game Fest para darnos un nuevo adelanto a Mindseye, título desarrollado por Build a Rocket Boy, pero que los responsables de Hitman se encargarán de publicar. Lo mejor de todo, es que no tendremos que esperar mucho, puesto que Mindseye estará disponible en PS5, Xbox Series X|S y PC el 10 de junio.

Vía: Summer Game Fest