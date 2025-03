Nos encontramos a poco más de un mes del estreno de la segunda temporada de The Last of Us. La aclamada serie de HBO estará de regreso en cuestión de semanas, y la compañía no quiere que te olvides de esta producción, por lo que han compartido un nuevo tráiler enfocado en la forma en la que adaptarán la controversial secuela de Naughty Dog.

El nuevo tráiler de la segunda temporada de The Last of Us nos muestra un poco más de la vida de Ellie y Joel en Jackson, así como un ataque a este pueblo por parte de los infectados, algo que será original de la serie. De igual forma, tenemos un vistazo al icónico recuerdo en donde este dúo viaja a un museo.

El avance culmina con un enfrentamiento entre Ellie y Joel, momento que aquellos que han jugado The Last of Us Part II recordarán con dolor. De esta forma, podemos ver que el trabajo de HBO, similar a lo que sucedió con la primera temporada, será una adaptación fiel en múltiples sentidos, pero también tendrá el espacio suficiente para crear contenido original.

Aún queda por ver cuánto material del juego adaptará la segunda temporada. Sin embargo, sabemos que más episodios ya están en producción, por lo que la historia de Abby y Ellie será el enfoque de HBO por un tiempo. Te recordamos que la segunda temporada de The Last of Us llegará Max el próximo 13 de abril de 2025. En temas relacionados, PlayStation anuncia nuevo DualSense de The Last of Us. De igual forma, The Last of Us Part III estaría en problemas.

Nota del Autor:

Quiero saber cómo es que la segunda va a terminar. Será interesante ver si HBO opta por el camino del juego, y deja a los fans con cliffhanger que, en teoría, podría durar años. Sin embargo, también es posible que el estudio tome un camino más tradicional y la segunda temporada culmine antes del enfrentamiento entre Abby y Ellie.

Vía: Max