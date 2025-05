Adult Swim planea cumplir la promesa de entregarnos 100 temporadas de Rick and Morty. En esta ocasión, la compañía ha compartido un nuevo vistazo a la octava temporada de la aclamada e irreverente serie animada, confirmado que este mismo mes regresará este icónico dúo.

Por medio de sus redes sociales, Adult Swim compartió un nuevo vistazo a la octava temporada de Rick and Morty, confirmado que los nuevos capítulos estarán disponibles el próximo 25 de mayo. Esto fue lo que se comentó al respecto:

Rick and Morty S8 premieres May 25 at 11p on Adult Swim#rickandmorty #adultswim pic.twitter.com/BK1IqQPRM3

— Rick and Morty (@RickandMorty) April 1, 2025