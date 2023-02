Como parte de los tráilers que se han dado a conocer durante el Super Bowl LVII, hace unos momentos se compartió un nuevo vistazo a Indiana Jones and the Dial of Destiny, en donde podemos ver a Harrison Ford en uno de sus papeles icónicos una vez más.

La nueva película no solo trae de regreso a Indiana, interpretado una vez más por Harrison Ford, sino que Phoebe Waller-Bridge, Antonio Banderas, John Rhys-Davies, Shaunette Renee Wilson, Thomas Kretschmann, Ethann Isidore, y Mads Mikkelsen también formarán parte de esta aventura.

Te recordamos que Indiana Jones and the Dial of Destiny llegará a los cines el próximo 30 de junio de 2023. En temas relacionados, puedes ver el primer tráiler de The Flash aquí. De igual forma, este es el nuevo avance de Guardians of the Galaxy Vol. 3.

Nota del Editor:

Indiana Jones and the Dial of Destiny no solo es la quinta película de la serie, sino que se espera que sea la última protagonizada por Harrison Ford. Es así que muchos esperamos que el personaje tenga un final digno de su aventura que comenzó a principios de los 80.

Vía: Lucasfilm