Nuevo tráiler de Cómo Entrenar a tu Dragón emociona a los fans

Este año hay los estrenos de clásicos en live action ya empezaron a surgir con Blancanieves hace algunas semanas atrás, todo sigue con Lilo Stitch en mayo, y en el horizonte tenemos a Cómo Entrenar a tu Dragón de Dreamworks, franquicia que es muy custodiada por los fans. Y claro, cuando se mencionó que tendría su versión de este estilo ya se veía venir lo peor, pero con el pasar de los meses estos se han ido convenciendo gracias a los avances liberados en internet y cines.

Universal Pictures ha lanzado un nuevo tráiler oficial del remake, dirigido por Dean DeBlois, quien también estuvo al frente de la trilogía animada original. Esta nueva adaptación busca revivir el encanto de la saga con un enfoque más realista, y su llegada a los cines está programada para las próximas semanas.

El avance reintroduce a Hiccup (Hipo) y Toothless (Chimuelo) en su misión de cambiar la relación entre humanos y dragones. Ambientada en la mítica isla de Berk, la historia sigue al personaje ya mencionado, un joven vikingo que desafía las normas de su comunidad al forjar un vínculo con un dragón de la temida especie Furia Nocturna. Su amistad servirá como punto de partida para cuestionar las creencias de generaciones enteras.

Aquí lo puedes ver:

El remake conserva la estructura del filme original pero añade matices visuales más crudos y una escala épica más ambiciosa. En esta versión, la tensión entre vikingos y dragones se agudiza con la aparición de una amenaza ancestral, y la alianza entre Hipo y Chimuelo será clave para alcanzar la paz. La historia también presenta a personajes como Astrid y el herrero Gobber (Bocón), acompañantes esenciales en este viaje de transformación y liderazgo.

En cuanto al elenco, Mason Thames (The Black Phone, For All Mankind) interpreta a Hipo, mientras que Gerard Butler retoma su rol como Stoick the Vast (Estoico el Inmenso), tras darle voz en la versión original animada. El reparto ha sido elogiado por mantener el espíritu de la trilogía, y la expectativa por el estreno no deja de crecer. No está de más decir, que la segunda película en este formato ya se confirmó para 2027.

Estrena el 13 de junio en cines.

Vía: HT

Nota del autor: Definitivamente quiero ver este remake, ya que la primera animada nunca la vi en el cine, entonces será la oportunidad de darle un vistazo.