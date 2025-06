Nuevo parche de Elden Ring Nightreign mejora la dificultad

La semana pasada finalmente se lanzó el nuevo éxito de FromSoftware, Elden Ring Nightreign, entrega que se enfoca en el multijugador, mismo que ha tenido un debate llamativo en torno a la dificultad, dado que esta no cambia, ya sea si se juego en compañía y solitario. Por ende, son muy pocos quienes lo han terminado utilizando a un solo personaje, y la propia desarrolladora se dio cuenta de esto, poniéndose manos a la obra para corregir el error.

La empresa lanzó una nueva actualización que facilita la experiencia para los jugadores en solitario, cumpliendo con la promesa hecha la semana pasada de ajustar el equilibrio del juego. El parche ya está disponible tras una breve interrupción en los servidores, e incluye mejoras específicas pensadas para quienes enfrentan los desafíos del título sin ayuda de otros usuarios.

Entre los cambios más importantes destaca la incorporación de un efecto que revive automáticamente a los jugadores en solitario cuando enfrentan a un Señor de la Noche, además de un aumento en la cantidad de runas obtenidas en combates. Esta modificación busca aliviar la dificultad de ciertos encuentros para quienes prefieren recorrer el juego sin invocar aliados.

