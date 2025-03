Nuevo juego de God of War estaría en camino

El futuro de God of War es incierto. Desde el lanzamiento de Ragnarök en el 2022 se han rumoreado múltiples proyectos, como una colección remasterizada de la saga griega, hasta una nueva saga en Egipto. Ahora, un famoso insider dice que la siguiente entrega nos llevará de regreso a Grecia, aunque a una escala menor.

Recientemente, Jeff Grubb, famoso insider de la industria, señaló que el siguiente juego de la serie será un pequeño spin-off que se va a desarrollar en Grecia. Aunque no hay información oficial al respecto, algunos rumores han llegado a señalar que este proyecto no estaría a cargo de Santa Monica, sino que sería una colaboración con otro estudio. Esto fue lo que comentó Grubb al respecto:

OK. Everyone keeps asking about this, so I've tried to find out more: There's still a Greek God of War thing coming out this year, but it's not a remaster collection. It's a new side-story project.

