Después del remake de Silent Hill 2, Bloober Team regresó a trabajar en una propiedad completamente nueva. Si bien aún falta algo de tiempo para tener su siguiente proyecto en nuestras manos, recientemente se reveló un nuevo gameplay de Cronos: The New Dawn, el cual nos da un extenso vistazo a las armas, enemigos y la acción que nos espera en esta entrega.

Inspirados en series como Dark Souls y Resident Evil, Bloober Team se ha dado a la tarea de crear una experiencia de horror, en donde la acción y los disparos son parte importante de la experiencia, esto es algo que podemos ver claramente en el nuevo gameplay de Cronos: The New Dawn, el cual ha emocionado a más de una persona. De igual forma, el estudio compartió una nueva descripción de este proyecto:

“En Cronos: The New Dawn, te pondrás en la piel de un Viajero, un agente de la enigmática Collective con una misión para extraer personas seleccionadas que no sobrevivieron al apocalipsis del pasado. Para completar la misión de Collective, tendrás que sobrevivir en un yermo mortal creado por un evento cataclísmico conocido como el Cambio, plagado de monstruosas abominaciones que pondrán a prueba las habilidades de combate de los jugadores”.