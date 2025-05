El futuro de Spider-Man en el MCU será determinado en su cuarta película, la cual comenzará filmaciones este verano. De esta forma, tenemos nueva información sobre el elenco que participará en esta cinta. Notablemente, el más reciente fichaje ha comenzado las especulaciones de que Miles Morales participará en esta entrega.

De acuerdo con Deadline, Liza Colón-Zayas, famosa por darle vida a Tina Marrero en The Bear, se ha unido al elenco de Spider-Man: Brand New Day. Aunque por el momento se desconoce su papel, muchos han señalado que le podría dar vida a Rio Morales, la madre de Miles Morales. En los cómics este personaje es de origen puertorriqueño, al igual que la actriz.

Ahora, esta sigue siendo una teoría por parte de los fans, pero tiene sentido. Tom Holland, aunque se vea joven, no puede pasar toda su vida interpretando a Peter Parker. De esta forma, Spider-Man: Brand New Day podría tomar inspiración del trabajo de Insomniac Games, y pasarle el título a Miles Morales, permitiendo que nueva sangre mantenga a este personaje en el MCU.

Solo nos queda esperar para ver qué sucederá con Spider-Man en este universo cinematográfico. Por el momento, podemos esperar que Tom Holland siga con este personaje en dos películas más, al menos por el momento. Te recordamos que Spider-Man: Brand New Day llegará a los cines el próximo 31 de julio del 2026. En temas relacionados, Spider-Man: Across the Spider-Verse llega a una nueva plataforma de streaming. De igual forma, Andrew Garfield bajo qué condiciones regresaría como Spider-Man.

Vía: Deadline