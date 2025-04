Aunque la segunda temporada no fue del agrado de todos, muchos esperan con ansias los nuevos capítulos de House of the Dragon, especialmente considerando los eventos que adaptará la tercera temporada. De esta forma, tenemos nueva información sobre la gran batalla que nos espera

Con las filmaciones ya en marcha, Ryan Condal, el showrunner, tuvo la oportunidad de hablar con Collider sobre todo lo que veremos en la tercera temporada de House of the Dragon. Aquí habló sobre la escala de la esperada Batalla de la Garganta. Esto fue lo que comentó al respeto:

“También queríamos generar expectación. Sé que todos quieren que se estrene cada verano. Es solo que la serie es tan compleja que estamos haciendo varios largometrajes cada temporada. Así que me disculpo por la espera, pero solo diré que, si Rook’s Rest y Red Sowing son una indicación, el equipo que formamos juntos va a lograr una victoria fulgurante con la Batalla de la Garganta en el futuro”.

Condal ha señalado que la siguiente batalla de House of the Dragon será más impresionante que lo que se logró con el enfrentamiento de Rook’s Rest, en donde los dragones por fin danzaron, y la Cosecha Roja, en donde múltiples bastardos de los Targaryen fueron sacrificados por montar un par de dragones.

Sin dar muchos spoilers, la Batalla de la Garganta es un enfrentamiento naval que culmina con la muerte de múltiples personajes importantes para esta historia. Lamentablemente, por el momento no hay fecha de estreno para la tercera temporada de House of the Dragon. En temas relacionados, puedes conocer más sobre la serie aquí. De igual forma, la tercera temporada tendrá una sorpresa.

Nota del Autor:

Como fan, no puedo esperar para ver los nuevos capítulos. Si bien algunos de los cambios que ha tomado esta adaptación son extraños, como el hecho de que no veremos a Nettles, lo cual afecta la relación entre Rhaenyra y Daemon. Sin embargo, aún estoy emocionado por el futuro de la serie.

Vía: Colldier