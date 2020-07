Nueva historia corta de MHA explica qué sucedió después de Heroes Rising

La segunda película de My Hero Academia, conocida como Heroes Rising, llegó a los cines de Japón en febrero de este año y, a cinco meses de su estreno, esta historia aún tiene algo que contarnos. Sin embargo, este epílogo no lo podrás encontrar ni el anime y ni el manga.

Como recordarán, Heroes Rising nos ofreció una de las batallas más difíciles en las carreras de los estudiantes de la Clase 1-A, enfrentándolos contra una copia de All For One, conocido como Nine. Durante el clímax, Midoriya y Bakugo se tienen que unir de una forma inesperada para salvar la vida de un par de niños. Al final del día, los héroes de UA lograron su cometido y salvaron el día. Ahora, si te quedaste con las ganas de ver qué pasó con estos personajes, un drama se encargará de responder tus dudas.

De acuerdo con AitaiKiMochi, quien se ha encargado de traducir varios artículos relacionados con este anime, My Hero Academia Heroes Rising: A Dream That Becomes A Reality es una historia corta de nueve minutos que revela qué sucedió con los pequeños niños que Midoriya y Bakugo salvaron al final de la cinta, y su relación con el resto de la Clase 1-A.

Boku No Hero Academia HEROES RISING Picture Drama ~A Dream That Becomes Reality~ Summary! The picture drama is super cute and features a story with Deku, Bakugou, Maholo, & Katsuma that centers around Katsuma and his cell regeneration quirk. pic.twitter.com/Fa8GKecMca — ☆オードリーAudrey☆ (@aitaikimochi) July 15, 2020

Por el momento se desconoce si esta pequeña historia será traducida al inglés o español en un futuro. En temas relacionados, nuevos detalles sobre la quinta temporada del anime de My Hero Academia ya están aquí.

Vía: AitaiKiMochi