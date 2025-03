The Big Bang Theory es una de las series más populares del siglo. Aunque las aventuras de Sheldon y compañía terminaron hace mucho, Warner Bros. ha mantenido a este universo con vida gracias a una serie de spin-off. Ahora, se ha confirmado que una secuela espiritual ya está en desarrollo.

De acuerdo con Deadline, la siguiente serie en el universo de The Big Bang Theory llevará el nombre de Stuart Fails To Save The Universe. Como era de esperarse, el personaje de Stuart, interpretado por Kevin Sussman, será el protagonista, y la producción estará enfocada en su vida dentro y fuera de la icónica tienda de cómics.

Junto a Sussman, Lauren Lapkus, Brian Posehn y John Ross Bowie retomarán sus papeles de The Big Bang Theory para esta secuela espiritual. A diferencia de otros spin-offs, Stuart Fails To Save The Universe se llevaría a cabo después de los eventos de la serie principal, por lo que también existe la posibilidad de que otros personajes clásicos regresen de alguna forma u otra.

Aunque Jim Parsons, quien le dio vida a Sheldon, ha señalado que no tiene intención de regresar a este universo, Kaley Cuoco y Mayim Bialik, responsables de Penny y Amy respectivamente, están dispuestas a retomar sus papeles en alguna producción de este universo, algo que podría hacerse realidad en un futuro gracias a la buena relación que tienen con Warner Bros.

Por el momento, todo está listo para que la producción de Stuart Fails To Save The Universe avance en forma, y solo hace falta la aprobación final de Warner Bros. Television, aunque considerando el éxito de The Big Bang Theory y sus spin-offs, es probable que la nueva serie sea una realidad en un futuro. En temas relacionados, revelan cómo es que Sheldon se convirtió en el personaje insignia de la serie. De igual forma, revelan uno de los mayores secretos del show.

Vía: Deadline