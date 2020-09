No veremos noticias sobre el Xbox Series X durante TGS 2020, afirma Microsoft

El día de ayer Microsoft nos sorprendió al anunciar una presentación durante Tokyo Game Show 2020. Muchos pensaron que este sería el día donde por fin se revelaría el Xbox Series S, así como información sobre el precio y la fecha de lanzamiento de la próxima generación. Sin embargo, este no será el caso.

Recientemente, la cuenta oficial de Microsoft en Twitter reveló qué podemos esperar de su presentación a finales de mes. En esta lista destaca el hecho de que se menciona que no habrá novedades sobre la siguiente generación de Xbox.

.@Xbox_JP is heading to Tokyo Game Show!

✅Celebrating Japanese game creators & games

✅Updates coming to Microsoft Flight Simulator for PC

✅Japanese Minecraft community creativity

✅Showcase broadcast in Japanese only

❌No new next-gen news

More info: https://t.co/3GnlHi1ClU https://t.co/1QhZE7xVQw

— Xbox (@Xbox) September 2, 2020