No More Heroes llega a Smash Bros. Ultimate

El día de mañana, 27 de agosto, por fin llegará No More Heroes 3 a Nintendo Switch, y para celebrar este lanzamiento, Super Smash Bros. Ultimate llevará a cabo un evento especial, en donde los jugadores podrán recolectar una serie de spirits inspirados en esta serie.

El evento comenzará el día de mañana, y los jugadores tendrán hasta el próximo 30 de agosto para recolectar los tres spirits que conforman esta colaboración especial. Los ítems que se podrán obtener son Travis Touchdown, el antagonista principal de No More Heroes 3, y el mecha de nuestro protagonista.

Esta no es la primera vez que algo así sucede, ya que el año pasado, Travis Touchdown llegó al juego como un traje descargable para el Mii. Tal vez no sea el personaje jugable que muchos esperaban, pero la serie de No More Heroes cuenta con una saludable representación en Super Smash Bros. Ultimate.

No More Heroes 3 llegará a Nintendo Switch el día de mañana, 27 de agosto. En temas relacionados, aquí puedes ver 15 minutos de este nuevo título. De igual forma, aquí puedes checar nuestro gameplay del original No More Heroes.

Vía: Nintendo Everything