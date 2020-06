No, la cuarta temporada de Modern Warfare no pesa 84GB

Tras un breve retraso, la cuarta temporada de Call of Duty: Modern Warfare y Call of Duty: Warzone finalmente debutó el día de ayer por la noche. Lamentablemente, un error provocó que cientos de jugadores en Xbox One cancelaran la descarga de esta actualización, ya que decía que se necesitaba 84GB de almacenamiento, algo que no es cierto.

Activision ha confirmado que la cuarta temporada de estos juegos no pesa 84GB, y aseguran que ya están trabajando en el problema:

We’re actively investigating an issue for #ModernWarfare where some players on Xbox are seeing a larger than expected download size for today’s update. Stay tuned for updates

— Activision Support (@ATVIAssist) June 11, 2020