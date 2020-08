“No buscamos vender más que el PS5”, jefe de Xbox

Phil Spencer, jefe de Xbox, participó hace poco en el más reciente episodio de Animal Talking, y aquí habló de una enorme variedad de temas durante la entrevista. Entre ellos estaba el enfoque que tenía Xbox dirigiéndose a la siguiente generación de consolas, y como parte de esto, Spencer divulgó más detalles sobre cómo esta vez la competencia entre Sony y Microsoft será “fundamentalmente diferente”.

De acuerdo con Spencer, no estamos hablando de una guerra de consolas tradicional:

‘Cuántas consolas vendó contra cuántas consolas vende la otra compañía’ dígase Sony o Nintendo, pero eso no hacemos nosotros. No es nuestro enfoque.”

Quiero que tengan una gran experiencia en la televisión y creo que el Xbox Series X absolutamente cumplirá con eso y me siento muy emocionado por la alineación de juegos que estamos construyendo, pero es una diferencia fundamental de la guerra de consolas tradicional que tanto habla la gente.

“Queremos que las personas se sientan miembros de Xbox. Y esa membresía en Xbox no es de un solo dispositivo, pueden ser múltiples.

Spencer procedió a explicar su razonamiento, afirmando que Xbox está enfocado en darle a sus jugadores la posibilidad de consumir el contenido que quieran como quieran, ya sea en consola, PC o vía Project xCloud, así como Xbox Game Pass. Como resultado de esto, el Xbox Series X no será el centro de atención esta vez:

“Si la guerra tradicional de consolas fuera nuestro enfoque, no estaríamos poniendo nuestros juegos en PC, en Xbox One, no tendríamos xCloud ni dejaríamos que la gente juegue en sus celulares.

Y no estoy haciendo menos el enfoque de alguien más, pero cuando hablo con mis fans y clientes, lo que les digo es que son miembros de Xbox, y queremos construir esa experiencia en torno a ellos.”