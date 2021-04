No, Borderlands 3 no llegará a Nintendo Switch, confirma 2K

Hace un par de días, el Sitio de Clasificación de Juegos Europeo, conocido como PEGI, reveló que Borderlands 3 estaría en camino al Nintendo Switch. Considerando que ya hay varios títulos de esta serie en la consola híbrida, esto parecía ser real, y los fans solo esperaban a una confirmación por parte de 2K o Gearbox. Sin embargo, se ha confirmado que esto ha sido un error, y Borderlands 3 no llegará a Nintendo Switch.

De acuerdo con Gabe Gurwin, editor de GameSpot, un representante de 2K le ha confirmado que la clasificación de Borderlands 3 para Nintendo Switch en el sitio de PEGI fue solo un error, y no tienen planes de llevar este título a la consola híbrida. De igual forma, actualmente cualquier mención de la consola híbrida en el sitio de PEGI ha sido eliminada.

Borderlands 3 is not coming to Switch, per a convo I just had with a 2K rep

— Gabe Gurwin (@GamingAngelGabe) April 8, 2021