ACTUALIZADA: El nuevo parche de Returnal fue retirado, aquí la explicación de Housemarque

ACTUALIZACIÓN: Housemarque ha retirado el más reciente parche de Returnal. Aquellos que se vieron afectados por el problema deberán borrar el juego y reinstalar. Un nuevo parche será lanzado dentro de unas cuantas horas.

Patch 1.3.3 has been pulled and we are reverting back to 1.3.1 until it’s fixed.

We are fixing the issue now and a new patch will be published in a few hours

All users affected by the 1.3.3 need to re-download the game.

Our sincerest apologies.

— Housemarque (@Housemarque) May 5, 2021