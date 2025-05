Nintendo Switch 2 ya empezó a llegar a las tiendas

Después de mucho tiempo de espera, al fin estamos a una semana de que se lance Switch 2, razón por la cual los fanáticos de Nintendo están emocionados, sobre todo para probar lo que se tiene preparado para el resto del año, incluyendo los juegos Mario Kart World y Donkey Kong Bananza. De hecho, las tiendas ya están listas para todo lo que será el gran acontecimiento, y parece que no tienen reparos en tentar a los visitantes.

La consola ya fue vista por primera vez en tiendas minoristas de Estados Unidos antes de su esperado lanzamiento oficial el próximo 5 de junio. Las imágenes de las nuevas consolas comenzaron a circular en redes sociales luego de que un empleado de Target compartiera una foto de los dispositivos almacenados en una jaula de seguridad, asegurando que su tienda recibió cerca de 40 unidades.

Una segunda imagen mostró las consolas fuera de sus cajas de envío, confirmando que se trata efectivamente del nuevo modelo de Nintendo. Aunque la publicación original en Reddit fue eliminada, usuarios en X lograron archivarla antes de que desapareciera.

Target stores are receiving their Switch 2 stock and apparently as long as it’s locked in a cage they don’t mind leaving it in the middle of the floor! 🤣 pic.twitter.com/73Wl7trbUG

— Jake Randall (@Jake_Randall_YT) May 26, 2025