Nintendo Switch 2 Welcome Tour es un software que ha sido criticado desde su anuncio. Muchos jugadores señalaron que esta entrega debía estar incluida con cada Switch 2, en lugar de costar los $9.99 dólares que vale. Sin embargo, parece que esto no ha detenido a los jugadores japoneses, puesto que esta experiencia es el juego digital más vendido en esta región.

De acuerdo con la eShop de Japón, Nintendo Switch 2 Welcome Tour es la experiencia más descargada en esta región, superando a Mario Kart World y otras experiencias gratuitas, como Fortnite. Junto a esto, este título es el segundo juego que más ingresos ha generado, por detrás de Mario Kart World, aunque cuando consideramos solo los títulos digitales, este demo toma el primer puesto.

Nintendo Switch 2 Welcome Tour, una demostración de las funciones del Switch 2, ha sido criticado por no venir incluido con la consola, como Atro’s Playroom lo fue para el PlayStation 5. De igual forma, muchos han señalado que los $9.99 dólares, o $250 pesos, que vale, es demasiado. Sin embargo, los números no mienten, y está claro que más de una persona está dispuesta a comprar esta experiencia.

Ya sea por su bajo precio o por el interés de la consola, Nintendo Switch 2 Welcome Tour es un éxito inesperado. En temas relacionados, aquí puedes checar nuestra reseña de este título. De igual forma, esta es nuestra reseña del Nintendo Switch 2.

Es sorprendente que Nintendo Switch 2 Welcome Tour sea uno de los juegos más vendidos en la nueva consola. Parte de esto no solo se debe al bajo precio de admisión, sino al hecho de que todos quieren tener nuevos títulos para el hardware y, además de Mario Kart World, esta es una de las pocas exclusivas first party que están a nuestra disposición.

Vía: Nintendo Soup